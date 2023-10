Dompé farmaceutici nomina Shannon K. Sullivan come Chief Commercial Officer Biotech

MILANO, Italia e SAN MATEO, California–(BUSINESS WIRE)–Dompé ha annunciato oggi la nomina di Shannon K. Sullivan a Chief Commercial Officer (CCO), con effetto immediato.









Sullivan è un’esperta e rispettata leader del settore biofarmaceutico, con oltre 25 anni di esperienza nella gestione generale, nelle vendite, nelle operazioni commerciali, nel marketing e nella compliance nell’healthcare. Al suo attivo diverse esperienze di successo nel lancio e nella crescita di nuovi prodotti, nella guida della crescita delle vendite e nella creazione di team ad alte prestazioni.

Nel suo nuovo ruolo in Dompé, Sullivan sarà responsabile, per il settore biotech, della guida dell’organizzazione commerciale globale e della crescita dell’intero portafoglio di prodotti dell’azienda. Sarà inoltre responsabile dello sviluppo e dell’esecuzione della strategia commerciale globale di Dompé nel settore biotech e di garantire che l’azienda disponga dei prodotti, delle persone e dei processi adeguati a raggiungere i propri obiettivi commerciali.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Shannon in Dompé come nuovo Chief Commercial Officer”, ha dichiarato Sergio Dompé, Presidente esecutivo di Dompé. “Shannon è una leader di livello mondiale con una profonda conoscenza del settore biofarmaceutico e una comprovata esperienza di successo. Siamo certi che sarà determinante nel guidare la crescita e l’innovazione di Dompé, mentre continuiamo a espandere la nostra portata globale e a portare farmaci nuovi e innovativi ai pazienti di tutto il mondo.”

Sullivan entra a far parte di Dompé dopo 22 anni in Amgen, dove ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente, General Manager della Vasculite per la Business Unit Inflammation, supervisionando il team TAVNEOS. In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli senior, tra cui quello di Vicepresidente e Amministratore delegato di Amgen, Australia e Nuova Zelanda, e di Vicepresidente delle vendite, dell’eccellenza sul campo e delle capacità negli Stati Uniti.

Sullivan ha conseguito una laurea in Biotecnologie presso l’Università della Florida del Nord e ha completato gli studi post-baccalaureato presso la Duquesne University con una specializzazione in chimica.

Informazioni su Dompé

Dompé è un’azienda biofarmaceutica internazionale, privata e in rapida espansione, fondata a Milano, con un’eredità di 130 anni di innovazione medica. Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo dell’azienda è incentrato su EXSCALATE, una piattaforma di screening virtuale basata sulla struttura, sviluppata internamente, che sfrutta una delle più potenti piattaforme di supercalcolo e intelligenza artificiale al mondo. Oggi Dompé impiega più di 800 dipendenti in tutto il mondo e mantiene un centro operativo commerciale negli Stati Uniti nella San Francisco Bay Area.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa fa riferimento ad alcune informazioni che potrebbero non coincidere con i risultati futuri attesi. Dompé crede fermamente nella solidità e nella ragionevolezza dei concetti espressi. Tuttavia, alcune informazioni sono soggette a un certo grado di indeterminazione in relazione alle attività di ricerca e sviluppo e alle necessarie verifiche da parte degli enti normativi. Pertanto, ad oggi, Dompé non può garantire che i risultati attesi siano coerenti con le informazioni fornite.

